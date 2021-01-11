Нетаньяху удалил из Twitter фотографию с Трампом

https://static.news.ru/photo/fb92d052-54b2-11eb-a271-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заменил фотографию на обложке своего аккаунта в Twitter, где он был изображён с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Теперь там размещён снимок, сделанный во время вакцинации от коронавируса.

Новое фото сопровождается надписью: «Граждане Израиля, возвращаемся к жизни».

Нетаньяху изначально говорил, что первым в Израиле получит вакцину от COVID-19. По его словам, таким образом он решил показать пример и доказать гражданам, что необходимо вакцинироваться.

Массовая вакцинация населения от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе прививку получили медицинские работники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

За сутки до официального старта вакцинации, 19 декабря, препарат американской компании Pfizer ввели премьер-министру. Он делал прививку в медицинском центре госпиталя «Тель ха-Шомер» в городе Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива. Введение препарата транслировалось в прямом эфире государственного телеканала Kan 11. Вторую дозу вакцины Нетаньяху получил 9 января.

Каких-либо официальных комментариев по поводу замены фотографии в Twitter-аккаунте политика не последовало. В связи с этим нет оснований связывать это с политическим кризисом в США, где Трампа обвиняют в подстрекательстве его сторонников к мятежу. 6 января те ворвались в здание Капитолия и устроили там погром, писал NEWS.ru.