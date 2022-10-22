Нетаньяху: СВПД может приносить России сотни миллиардов долларов

Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Лидер израильской оппозиции и бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в нынешнем виде может приносить прибыль не только Ирану, но и России, считает бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В эфире телеканала Fox News он выразил мнение, что Израиль должен ввести жесткие санкции в отношение Ирана, иначе в дальнейшем Россия сможет заработать на ядерной сделке сотни миллиардов долларов.

Я считаю, что мы должны ввести жесткие санкции против Ирана, и те, кто выступает за отмену санкций, что и сделает эта ядерная сделка, если она когда-либо будет подписана, принесут сотни миллиардов долларов не только в Иран, но и в казну России, — утверждает Нетаньяху.

Watch the latest video at foxnews.com

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключён в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

В мае 2018 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана. В ответ в Тегеране заявили о поэтапном сокращении собственных обязательств в рамках соглашения. В частности, Иран отказался от ограничений ядерных исследований и уровня обогащения урана.

31 июля иранская сторона выразила готовность возобновить переговоры по СВПД. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил свой список мер по возобновлению плана действий и представил его иранским властям.