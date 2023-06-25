Нетаньяху: ситуация с ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России

Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ситуация с ЧВК «Вагнер» является внутренним делом России, к которому его страна не имеет никакого отношения, передает РИА Новости. Заявление было сделано на оперативном совещании с участием руководителей ключевых ведомств страны по событиям в России.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел в своем офисе оперативное совещание по поводу событий в России <...> Премьер-министр заявил, что речь идет о внутреннем деле России. Израиль не имеет к этому отношения, — сказано в публикации.

Глава правительства также пообещал продолжить внимательно следить за развитием событий.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации. Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.