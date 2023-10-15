Нетаньяху пригласил Байдена приехать в Израиль в ближайшие дни

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена приехать в Израиль, сообщило Times of Israel со ссылкой на референта израильского премьера. Визит предложили организовать в ближайшие дни, отметил источник издания.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху пригасил президента США Джо Байдена посетить Израиль в качестве визита солидарности, — заявил представитель премьер-министра.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль несколькими днями ранее, 12 октября. Первым делом глава американской дипломатии отправился в Иерусалим, где у него прошли переговоры с Биньямином Нетаньяху. Позже в этот же день у Блинкена состоялась встреча с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Основной темой обеих встреч стало урегулирование палестино-израильского конфликта. После Израиля Блинкен посетил Западный берег реки Иордан и встретился там с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Ранее Байден гарантировал поддержку со стороны США одновременно и для Украины, и для Израиля. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон может обеспечить международную безопасность, при этом помогая сразу двум странам, поскольку Штаты являются «самой мощной страной в истории мира», а также «незаменимым государством».