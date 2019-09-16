https://static.news.ru/photo/bd77525c-d89e-11e9-ba92-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: GIL COHEN-MAGEN/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что присоединит к Израилю все поселения евреев на Западном берегу реки Иордан, если его партия «Ликуд» победит на выборах 17 сентября.

Как сообщает Associated Press, Нетаньяху идёт на всё более радикальные предложения, пытаясь привлечь голоса избирателей. В этот раз он пообещал присоединить даже еврейский анклав в полностью палестинском городе Хеврон.

Как писал News.ru, партия «Ликуд» и оппозиционное объединение «Кахоль-Лаван» могут получить почти равное количество мест в парламенте страны. Это следует из последнего Smith Research опроса избирателей. Фракция главы правительства может рассчитывать на 33 мандата, а их противники — на 32. Также среди лидеров — «Общий список» (12 мест) и «Ямина».