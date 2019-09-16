Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что присоединит к Израилю все поселения евреев на Западном берегу реки Иордан, если его партия «Ликуд» победит на выборах 17 сентября.
Как
Как писал News.ru, партия «Ликуд» и оппозиционное объединение «Кахоль-Лаван» могут получить почти равное количество мест в парламенте страны. Это следует из последнего Smith Research опроса избирателей. Фракция главы правительства может рассчитывать на 33 мандата, а их противники — на 32. Также среди лидеров — «Общий список» (12 мест) и «Ямина».