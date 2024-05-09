Нетаньяху передал Путину поздравление с Днем Победы

Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху послал президенту России Владимиру Путину поздравление с Днем Победы, сообщили ТАСС в диппредставительстве еврейского государства на территории РФ. При этом праздничный парад лично посетила израильский посол Симона Гальперин.

Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ, — отметили в консульстве.

Ранее Путин по случаю Дня Победы направил поздравительные телеграммы главам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщили в пресс-службе Кремля. Он выразил надежду, что узы братской дружбы останутся надежной основой для развития отношений государств.

Кроме того, депутат Госдумы Ольга Занко отметила, что порядка 200 ветеранов присутствовали на параде в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Точное число парламентарий не назвала.

До этого сообщалось, что ветераном Великой Отечественной войны, которая наблюдала за парадом Победы с трибун рядом с президентом Владимиром Путиным, оказалась снайперша Александра Алешина. Она принимала участие в обороне Москвы и подготовила для фронта несколько тысяч стрелков. Когда началась война, ей было 17 лет. В феврале этого года Алешиной исполнилось 100 лет.