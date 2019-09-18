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Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасение, что разведение войск в Донбассе может растянуться на 300 лет. Позицию главы государства озвучил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции.

Президент в своём плане по Донбассу предлагает не разводить войска, которые занимают участки в районе станицы Луганской, села Петровское и города Золотое, а развести их сразу по всей линии соприкосновения....