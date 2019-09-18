Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от поездки в Нью-Йорк и от участия в дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН из-за политической ситуации в стране после парламентских выборов.
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По итогам парламентских выборов 17 сентября Нетаньяху пообещал сформировать «правое правительство». Однако пока его партия «Ликуд» уступает центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван». Официальные результаты голосования будут опубликованы 25 сентября.
Как писал News.ru, Биньямин Нетаньяху заявил, что присоединит к Израилю все поселения евреев на Западном берегу реки Иордан, если его партия «Ликуд» победит на выборах. Нетаньяху идёт на всё более радикальные предложения, пытаясь привлечь голоса избирателей. В этот раз он пообещал присоединить даже еврейский анклав в полностью палестинском городе Хеврон.