Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от поездки в Нью-Йорк и от участия в дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН из-за политической ситуации в стране после парламентских выборов.

Как сообщает израильское радио Kan, вместо Нетаньяху на Генассамблее выступит глава МИДа страны Исраэль Кац.

По итогам парламентских выборов 17 сентября Нетаньяху пообещал сформировать «правое правительство». Однако пока его партия «Ликуд» уступает центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван». Официальные результаты голосования будут опубликованы 25 сентября.

Как писал News.ru, Биньямин Нетаньяху заявил, что присоединит к Израилю все поселения евреев на Западном берегу реки Иордан, если его партия «Ликуд» победит на выборах. Нетаньяху идёт на всё более радикальные предложения, пытаясь привлечь голоса избирателей. В этот раз он пообещал присоединить даже еврейский анклав в полностью палестинском городе Хеврон.

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