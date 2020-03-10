https://static.news.ru/photo/41bbf082-62e6-11ea-b62d-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Суд в Иерусалиме отказался удовлетворить ходатайство защиты исполняющего обязанности главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху об отсрочке начала процесса по трём делам о коррупции и злоупотреблениях, где он фигурирует в качестве обвиняемого.

Первое заседание было назначено на 17 марта. Адвокаты премьера просили перенести его на 45 дней. Свою просьбу юристы объяснили тем, что до сих пор не получили все материалы расследования в полном объёме.

Против отсрочки возражала прокуратура. В ведомстве пояснили, что в ней нет необходимости, поскольку от защиты не требуется реагировать на зачитываемые обвинительные заключения. Суд с этой позицией согласился, сообщает израильское государственное радио Kan.

Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием. В частности, по версии следствия, он предоставлял поблажки СМИ за положительное освещение деятельности его правительства. Кроме того, ему вменяется получение в качестве незаконного вознаграждения шампанского и сигар. Как ранее писал NEWS.ru, Нетаньяху назвал обвинения в свой адрес попыткой переворота.