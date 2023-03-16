Нетаньяху объяснил, почему Израиль не помогает Украине Нетаньяху: Израиль не помогает Украине из-за договоренностей с Россией по Сирии

Израиль не может в полной мере оказать помощь Украине из-за договоренностей с Россией по Сирии, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. По его словам, летчики из Израиля и России летают на минимальном расстоянии друг друга над Сирией. Трансляцию выступления вел телеканал Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Должен сказать довольно прямо и откровенно, что у нас в Израиле сложное положение. Израильские летчики и российские летчики летают на минимальном расстоянии друг от друга в небе над Сирией, — сказал Нетаньяху.

При этом он подчеркнул, что Тель-Авив готов помочь Киеву создать систему раннего оповещения о воздушных ударах. Нетаньяху заявил, что Израиль обладает передовыми технологиями в этой области, и новые разработки позволят жителям Украины не прятаться постоянно по бомбоубежищам.

При этом ранее председатель комиссии израильского Кнессета по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн заявил, что у страны нет лишних ресурсов для предоставления Украине военной помощи, так как страна сама находится в напряженном политическом положении. Он пояснил, что стране угрожает ХАМАС, Хезболла и Иран, поэтому нет возможности отправить Киеву военную помощь.

В свою очередь бригадный генерал ЦАХАЛ Яков Нагель сообщил, что Киев до сих пор не получил от Израиля передовую систему ПРО «Железный купол», так как Россия может ее перехватить и изучить. Он также подчеркнул, что Израиль не хочет портить отношения с РФ, отправляя этот вид вооружения на Украину.