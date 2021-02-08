Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию по безопасности в регионе

https://static.news.ru/photo/e96d4a58-6a1d-11eb-9c91-96000091f725_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили продолжение координации между еврейским государством и Россией в свете развития ситуации в области безопасности в регионе.

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке, — говорится в сообщении Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что Биньямин Нетаньяху отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС) распространить свою юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет открывать дела в отношении израильских военных. Инициатором выступила Палестина. Он считает, что МУС, расследуя военные преступления Израиля, встаёт на путь изощрённого антисемитизма.

В настоящее время израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху проходит обвиняемым по делу о злоупотреблении и коррупции. 8 февраля в ходе слушания дела он отказался признать свою вину. Нетаньяху подозревается в получении взятки за то, чтобы он продвигал интересы компании Bezeq. Помимо финансового вознаграждения, компания обязалась публиковать на принадлежащем ей новостном портале Walla! исключительно положительную повестку, касающуюся Нетаньяху.

Помимо этого, премьер обвиняется в том, что получил дорогостоящие подарки от голливудского продюсера Арнона Мильчина на общую сумму порядка $300 тысяч. Предполагается, что взамен он обещал отстаивать личные интересы дарителя. Также в отношении Нетаньяху выдвинуты ещё два аналогичных обвинения.