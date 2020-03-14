https://static.news.ru/photo/a2fa2e72-66ec-11ea-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стали известны результаты теста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на коронавирус. Политик не заражён COVID-19.

Кроме того, анализы не выявили инфицирования у окружения главы кабмина. Об этом в пресс-службе самого руководителя правительства рассказали журналистам РИА Новости.

Проверки на коронавирус, взятые у премьер-министра и его окружения, не выявили наличия вируса ни у кого из них, — сказали там.

Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.