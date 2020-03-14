Стали известны результаты теста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на коронавирус. Политик не заражён COVID-19.
Кроме того, анализы не выявили инфицирования у окружения главы кабмина. Об этом в пресс-службе самого руководителя правительства
Проверки на коронавирус, взятые у премьер-министра и его окружения, не выявили наличия вируса ни у кого из них, — сказали там.
Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.
Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.
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