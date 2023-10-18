Нетаньяху не упомянул перед встречей с Байденом об ударе по больнице в Газе

Фото: IMAGO/Christian Ditsch/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своей речи в начале встречи с американским лидером Джо Байденом не упомянул о ракетном обстреле госпиталя в секторе Газа, сообщает ТАСС. В результате этой атаки погибли минимум 800 мирных жителей.

Вместо этого израильский премьер поблагодарил США за поддержку Израиля и призвал весь мир объединиться вокруг страны в борьбе с ХАМАС. В свою очередь Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой».

Я видел вашу поддержку каждый день, масштабы сотрудничества, которое есть у нас с начала этой войны, достигли поистине беспрецедентного уровня за всю историю замечательного альянса между нашими странами, — сказал Нетаньяху.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ответственными за удар по больнице в секторе Газа являются члены группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он утверждает, что израильская армия не атаковала лечебное учреждение, ракета принадлежит исламистам.

До этого Армия обороны Израиля опубликовала расшифровку разговора, как утверждается, двух участников ХАМАС, которые обсуждают удар по больнице «Аль-Ахли» в Газе. Согласно записи, палестинские бойцы приходят к выводу, что боеприпас принадлежал палестинской группировке «Исламский джихад». По их словам, на это указывают осколки ракеты.