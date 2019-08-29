Беньямин Нетаньяху Беньямин Нетаньяху Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался дозвониться до президента Соединённых Штатов Дональда Трампа во время саммита «Большой семёрки». Он хотел отговорить американского лидера от встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Во время звонков глава государства вёл переговоры с другими политиками и не имел возможности ответить, передаёт Axios.

Сотрудники правительства Израиля также разговаривали с высокопоставленными должностными лицами США и просили организовать телефонный разговор.

Нетаньяху опасался, что французский президент Эммануэль Макрон сможет уговорить Трампа провести встречу с Зарифом, результатом которой могло стать сокращение санкций.

Как писал News.ru ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение запретить въезд в страну двум представительницам Демократической партии в Конгрессе США. Речь идёт о поддерживающих Палестину Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб.

 

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