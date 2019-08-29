https://static.news.ru/photo/c77f7168-ca97-11e9-83c0-fa163e074e61_660.jpg Беньямин Нетаньяху Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался дозвониться до президента Соединённых Штатов Дональда Трампа во время саммита «Большой семёрки». Он хотел отговорить американского лидера от встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Во время звонков глава государства вёл переговоры с другими политиками и не имел возможности ответить, передаёт Axios .

Сотрудники правительства Израиля также разговаривали с высокопоставленными должностными лицами США и просили организовать телефонный разговор.

Нетаньяху опасался, что французский президент Эммануэль Макрон сможет уговорить Трампа провести встречу с Зарифом, результатом которой могло стать сокращение санкций.