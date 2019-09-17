https://static.news.ru/photo/bff7a9cc-d96c-11e9-999b-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: kremlin.ru

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжает давать интервью в день выборов и призывает своих сторонников в Twitter голосовать за него. Согласно израильскому закону, любая агитация запрещена с 19:00 дня перед выборами.

Но Нетаньяху появился в эфире радиостанции «Коль Хай», провёл несколько прямых трансляций в Facebook, а также активно публикует сообщения в соцсетях.

Выходите сейчас голосовать за «Ликуд», чтобы остановить левое правительство с арабскими партиями, — пишет израильский премьер.

Издание Times of Israel при этом сообщило, что Facebook временно приостановил функционирование чат-бота страницы Нетаньяху. Дело в том, что он публиковал данные по голосованию, а это также незаконно в день выборов.

В Израиле проходят досрочные выборы в Кнессет 22-го созыва. Нетаньяху борется за рекордный пятый срок. При этом впервые в истории, чтобы сформировать израильский парламент, потребовалось повторное голосование.

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