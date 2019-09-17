Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжает давать интервью в день выборов и призывает своих сторонников в
Но Нетаньяху появился в эфире радиостанции «Коль Хай», провёл несколько прямых трансляций в Facebook, а также активно публикует сообщения в соцсетях.
Выходите сейчас голосовать за «Ликуд», чтобы остановить левое правительство с арабскими партиями, — пишет израильский премьер.
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В Израиле проходят досрочные выборы в Кнессет 22-го созыва. Нетаньяху борется за рекордный пятый срок. При этом впервые в истории, чтобы сформировать израильский парламент, потребовалось повторное голосование.
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