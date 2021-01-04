Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие

https://static.news.ru/photo/3f4b4ace-4e8f-11eb-ac15-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו/facebook.com

Израиль не допустит создания ядерного оружия Ираном. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее официальный представитель Тегерана Али Рабии сообщил, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. По мнению главы еврейского государства, это решение демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу.

Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие, — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

Власти Ирана решили форсировать принятие закона об увеличении уровня обогащения урана из-за известий об убийстве учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был главой центра исследований при Министерстве обороны страны.

В Иране ратифицировали инициированный парламентом закон, который обязывает правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%, что уже считается пригодным к созданию ядерного оружия. Закон предполагает задействование в течение трёх месяцев центрифуг новых поколений: 1 тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тысячи за один год.

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Рябков заявил, что Иран намерен установить новые центрифуги на ядерном объекте в Натанзе, что не добавляет позитива в напряжённую ситуацию вокруг СВПД. По его словам, Иран постепенно отходит от добровольных обязательств в рамках СВПД.

СВПД позволял Тегерану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет.