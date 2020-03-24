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США могут стать новым очагом пандемии коронавируса в мире. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Там отметили, что в Соединённых Штатах распространение COVID-19 идёт стремительными темпами.

Поэтому такая возможность существует, — сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, чьи слова приводит Lenta.ru. Количество смертей, связанных с заражением COVID-19, в Штатах сравнительно невысоко, несмотря на высокую заболеваемость. На 46,5...