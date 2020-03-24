Биньямин Нетаньяху и Ангела Меркель Биньямин Нетаньяху и Ангела Меркель Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили решение кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса.

Руководители правительств обменялись мнениями и идеями о преодолении ситуации, сообщили в канцелярии израильского политика.

В ходе тёплого разговора лидеры <...> обсудили сотрудничество в финансово-экономической сфере, а также закупки медицинских товаров, — передаёт ТАСС.

Они пришли к решению о поддержке постоянных контактов между специалистами двух стран.

Ранее NEWS.ru писал, что режим удалённой работы, на который российские власти рекомендовали перевести сотрудников из-за распространения коронавируса, не соблюдают более половины работодателей.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысячи, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

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