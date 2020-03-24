https://static.news.ru/photo/6be40be0-6de2-11ea-88b6-fa163e074e61_660.jpgБиньямин Нетаньяху и Ангела МеркельФото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсудили решение кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса.
Руководители правительств обменялись мнениями и идеями о преодолении ситуации, сообщили в канцелярии израильского политика.
В ходе тёплого разговора лидеры <...> обсудили сотрудничество в финансово-экономической сфере, а также закупки медицинских товаров, — передаёт ТАСС.
Они пришли к решению о поддержке постоянных контактов между специалистами двух стран.
Ранее NEWS.ru писал, что режим удалённой работы, на который российские власти рекомендовали перевести сотрудников из-за распространения коронавируса, не соблюдают более половины работодателей.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысячи, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.