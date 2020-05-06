Нетаньяху и Ганц заключили соглашение по итогам суда в Израиле

https://static.news.ru/photo/0d3bab4a-8fe1-11ea-8240-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Верховный суд Израиля отклонил все апелляции с требованием запретить премьеру Нетаньяху формировать правительство по итогам выборов 2 марта. Также отклонено требование отменить коалиционное соглашение между партиями «Ликуд», к которой принадлежит глава кабмина, и «Кахоль-Лаван», в которой состоит спикер парламента Бени Ганц.

После вынесения решения Нетаньяху и Ганц согласились привести новое правительство страны к присяге 13 мая. Нетаньяху по итогам достигнутых договорённостей будет премьером первые полгода, затем он передаст эту должность на 18 месяцев Ганцу, сообщает радио «Кан».

Большинство депутатов парламента 7 мая должны рекомендовать президенту кандидата, которому дадут две недели на создание кабинета. И если он не сможет этого сделать, Израиль будет проводить четвёртые подряд выборы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многотысячная акция протеста прошла в Тель-Авиве. Её участники выступили против соглашения о коалиционном правительстве, заключённом премьером Биньямином Нетаньяху и лидером оппозиции Бени Ганцем.