«Нет слов!!!»: украинский депутат нарисовал Путина на горсовете

Депутат фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив привёл в шок коллег, нарисовав портрет Путина на заседании горсовета во Львове. Своими художествами парламентарий буквально довёл до ручки и местные СМИ, которые опубликовали ролик со скандального заседания и подняли настоящую бучу в Сети.

Н кадрах видно, как Грынив рисует российского лидера, находясь в сессионном зале. Депутат жульничает: он рисует портрет российского президента, подложив под лист бумаги смартфон с открытой фотографией Путина, обводит контуры шариковой ручкой, а потом уже добавляет детали от себя. В итоге коллеги Грынива вынуждены были признать, что российский лидер у украинского депутата получился как вылитый.

Но если большинство депутатов перевели ситуацию в шутку, то местные журналисты буквально захлебнулись в возмущениях.

Нет слов!!! Львовский депутат-художник от «ЕС» Юрий Гринив во время заседания рисовал портрет Путина. Журналисты сняли на видео, как он вырисовывал главу страны-агрессора (таковой Украина считает Россию — прим.ред.) прямо в сессионном зале, — прокомментировал «хулиганский» поступок политика «24 канал».

Украинские пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни от души хохотали над ситуацией, приговаривая, что депутатам на заседаниях «заняться больше нечем». Другие же отреагировали агрессивно и предложили парламентарию выразить свою любовь к Путину более эффектным способом: например, сделать на лбу татуировку с изображением российского президента.

Ранее советница законодателя-демократа в американском штате Колорадо получила дисциплинарное взыскание за выставление портрета президента России Владимира Путина в административном здании, где должно находиться изображение тогда ещё Дональда Трампа. Так активисты ProgressNow решили подшутить над республиканцами штата, которые на тот момент не собрали $10 тысяч на портрет Трампа для галереи в здании законодательного собрания.