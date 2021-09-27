Нет пути для реванша: что показала годовщина войны в Карабахе

Годовщина 44-дневной войны в Карабахе продемонстрировала стойкость принципиальных расхождений между Азербайджаном и Арменией в восприятии причин военного конфликта. Стороны по-разному интерпретируют и то, к чему должен привести процесс урегулирования, запущенный договорённостями Москвы, Баку и Еревана в ноябре 2020 года. Несмотря на то что Азербайджан указал на завершённость всех споров вокруг Карабаха, Армения снова сделала акцент на связи между темой статуса территорий и заключением мира. В исследовательской среде, впрочем, говорят, что конфликтный потенциал уже исчерпан: одного желания Еревана получить реванш будет недостаточно.

Выступая перед нацией в День памяти по случаю первой годовщины начала боевых действий в Карабахе, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул исторический характер победы его страны.

Эта победа навечно останется в истории. Вооружённые силы Азербайджана, уничтожив в течение 44 дней вражескую армию, восстановили территориальную целостность нашей страны. Мы восстановили справедливость, международное право. Мы восстановили наше национальное достоинство, — пояснил глава государства.

Вопрос со статусом региона, следовало из его выступления, окончательно разрешён: административной единицы под названием «Нагорный Карабах» в Азербайджане нет и не будет.

Может ли единица Нагорный Карабах, которой не существует, иметь статус? Конечно же, нет. Я говорил и хочу повторить: если кто-либо хочет предоставить Нагорному Карабаху статус, пусть создаст на собственной территории такую структуру или республику и признает еë независимость. Мы тоже можем признать, но не на территории Азербайджана, — сказал Алиев.

Армянский президент Армен Саркисян в этот день, в который Ереван поминает своих павших, выразил уверенность, что его страна должна «с высоко поднятой головой и распрямив спину, выйти из создавшейся ситуации и, хоть медленными шагами, но двигаться вперёд».

Спустя год после войны, кроме тысяч погибших и раненых, у нас ещё есть сыновья, которые находятся в плену или пропали без вести. Сегодня мы должны приложить усилия во имя возвращения пленных, во имя выздоровления раненых, во имя обнаружения пропавших без вести, — обратил внимание президент Армении, выступая по случаю годовщины.

Однако движение вперёд даётся региону не без трудностей — из-за сущностных противоречий между соседями по поводу дальнейших шагов.

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Безответная примирительность

МИД Азербайджана по случаю годовщины начала войны напомнил Армении о необходимости нормализации отношений. В заявлении дипломатического ведомства говорится, что в Баку готовы к официальному восстановлению связей «на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ».

Мы призываем Армению к уважению этих фундаментальных принципов и соблюдению её международных обязательств во имя обеспечения мира, безопасности и благополучия в регионе, — отметили в МИД республики.

В Баку уточняют, что принимают «меры, направленные на обеспечение устойчивого мира, безопасности и благосостояния в регионе в соответствии с трёхсторонним заявлением».

Западные посредники даже выражают готовность содействовать такому движению навстречу друг другу. Так, в заявлении ЕС говорится о желании европейского сообщества оказать дальнейшее содействие Еревану в восстановлении и осуществлении внутренних реформ для того, чтобы форсировать процесс примирения.

Однако заявления МИД Армении, сделанные в связи с памятной датой, свидетельствуют о стремлении, напротив, торпедировать примирительные инициативы. Главным в республике по-прежнему считают «статусный» вопрос.

Всеобъемлющее урегулирование проблемы подразумевает определение статуса Арцаха (армянское название Карабахского региона. — NEWS.ru) с учётом реализации неотъемлемого права на самоопределение, обеспечение безопасности его народа, безопасное возвращение арцахцев в места их проживания на всей территории Нагорного Карабаха, сохранение армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, — говорится в сообщении дипведомства.

Столкновение версий

Непримиримость соседи демонстрируют даже в интерпретации причин начала войны 2020 года. По версии Баку, армянская сторона систематически нагнетала пограничную ситуацию. В частности, Еревану предъявляют обвинения в совершении целого ряда диверсий перед началом полномасштабных боевых действий. Все инциденты происходили в летние месяцы и приводили к реальным потерям как среди военнослужащих, так и среди мирного населения. В итоге прошлогодняя Генассамблея ООН дала азербайджанской стороне шанс открыто заявить о подготовке соседом полноценной войны.

Из недавнего интервью Алиева турецкому агентству Anadolu следует, что у Баку не было иного выбора, кроме как инициировать контрнаступательную операцию, которая завершилась возвращением утраченных территорий.

Если бы Минская группа в своё время оказала серьёзное давление на Ереван, то, конечно, Армения была бы вынуждена покинуть оккупированные территории. В таком случае не было бы необходимости в войне, — заметил президент Азербайджана в разговоре с турецкими журналистами.

Признак спланированной кампании в событиях 44-дневной войны, в свою очередь, видят в Ереване. В заявлении армянского дипведомства по случаю годовщины говорится, что целью «спланированной и подготовленной военной агрессии» было окончательно закрыть «карабахский вопрос» силовым путём. В ней республика видит очевидное стремление уничтожить армянское население.

На паритетной основе

Годовщина карабахской войны, как ни парадоксально, оставила неопределённость в том, что касается продолжения трёхстороннего диалога на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Он касается разморозки коммуникаций на Южном Кавказе. Алиев проинформировал, что продолжение соответствующих переговоров возможно в ближайшие месяцы, однако Ереван показал совершенно другое видение. Как заявили в офисе армянского вице-премьера Мгера Григоряна, «на данный момент договорённости о дате следующей встречи нет».

В разговоре с NEWS.ru политолог и востоковед Юрий Мавашев заметил, что конфликтный потенциал кризиса существенно исчерпан, поскольку одна из сторон — Баку — уже получила то, чего добивалась.

Инициатива сегодня в руках Азербайджана, а с освобождением Шуши под большим вопросом остаётся Степанакерт (армянское название Ханкенди. — NEWS.ru) и те территории, которые пока условно контролируются армянской стороной. Стратегически важные коридоры, по которым может осуществляться доставка грузов со стороны Армении, простреливается артиллерией Азербайджана. Это если не говорить о бесспорном военно-техническом превосходстве азербайджанской армии. Юрий Мавашев востоковед и политолог востоковед и политолог

В этих условиях, по словам эксперта, у Баку нет оснований развивать какое-либо ещё наступление. Подобный мотив, как отмечает собеседник NEWS.ru, есть только у проигравшей стороны. Однако одного желания Армении, по его словам, мало.

Аналитик не считает в то же время, что трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении нуждается в обновлении — ему нужна только полноценная имплементация. В частности, как отмечает Мавашев, транспортные артерии должны быть разблокированы. Это в первую очередь касается Зангезурского коридора. Все процессы должны идти на паритетной основе, заключил собеседник NEWS.ru.