«Нет общей цели»: в США призвали не возлагать больших надежд на форум G20 Washington Post: в Европе считают, что КНР не откажется от поддержки РФ на саммите G20

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Европейские чиновники не видят признаков того, что Пекин откажется от поддержки Москвы на предстоящем саммите G20. Об этом пишет американское издание The Washington Post. По мнению авторов материала, в целом на предстоящее мероприятие не следует возлагать больших надежд.

WP приводит слова анонимного европейского чиновника, который заявил, что Россия и Китай в преддверии саммита, судя по всему, «были близки» и такая координация создает «дополнительные вызовы для поиска возможности принять совместное заявление» по итогам саммита. В связи с этим в издании предположили, что на предстоящий форум не стоит возлагать большие надежды. Единственным плюсом встречи там увидели возможность заставить лидеров стран взаимодействовать в одно время и в одном месте.

Фактический результат G20, вероятно, будет неудовлетворительным, если вообще будет какой-либо консенсус. <...> G20 уже долгое время движется по нисходящей траектории, — заявил газете основатель консалтинговой компании International Capital Strategies Дуглас Редикер.

Эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Мэттью Гудман также отметил, что G20 уже не та, какой была в 2008–2009 годах.

Нам не хватает чувства общей цели, — сказал эксперт.

Отмечается, что в нынешнем году любая мысль о совместных усилиях в рамках объединения «стала жертвой расширяющегося раскола между США и Россией и Китаем».

По мнению директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, «будет очень сложно довести экономическое сотрудничество до того уровня, на котором оно должно быть». Самым мощным фактором, который способен исправить ситуацию, она назвала окончание конфликта на Украине.

Саммит «Большой двадцатки» стартует на индонезийском острове Бали 15 ноября и продлится два дня. Российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.

Ранее китайская газета Global Times заявила, что страны Запада во главе с США намерены перенести политическую конфронтацию на площадку саммита G20, чтобы «поссориться» с участниками мероприятия, а не решить мировые проблемы. По мнению авторов материала, мировое сообщество должно осудить такое развитие событий.