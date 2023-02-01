«Нет ничего непобедимого»: политолог о бомбах GLSDB Политолог Михайлов: российские ПВО справятся с американскими бомбами GLSDB

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GLSDB

«Прыгающие» бомбы GLSDB (бомбы малого диаметра наземного базирования) с дальностью полета до 150 км, которые Вашингтон хочет передать на вооружение ВСУ, не станут проблемой для российских систем ПВО, заявил политолог и военный эксперт Евгений Михайлов. Комментируя возможные поставки «360», эксперт отметил, что США таким образом планируют проверить свое новое оружие, как делали до этого, но конфликт на Украине уже успел показать, что среди американского вооружения «нет ничего непобедимого».

У них [бомб GLSDB] есть прозвище «прыгающие», так как они могут менять высоту и сложны для перехвата. Но скорость подлета меньше, чем у обычных снарядов. И наши эксперты с уверенностью заявляют, что никаких сложностей в том, чтобы перехватить их, у наших комплексов ПВО «Тор» и «Панцирь», — объяснил политолог.

При этом авиабомбы могут стать настоящей угрозой за счет датчиков GPS, через которые они управляются, заявил Михайлов. Военный эксперт уверен, что определенное количество GLSDB дойдет до Украины, потому что Вашингтону нужно проверить свои новые разработки.

Даже старые виды американского оружия прошли испытания на украинском полигоне, и весь мир убедился, что оружие у США не слишком хорошее — впрочем, как и все западное вооружение. Его легко поразить. Нет ничего непобедимого, — заключил эксперт.

Военный эксперт Алексей Суконкин ранее заявил, что бомбы GLSDB уже могли поступить на вооружение ВСУ. По его словам, анонс нового пакета помощи Киеву на $2,2 млрд лишь повод для легализации использования GLSDB.