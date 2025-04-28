«Нет ни одной точки соприкосновения»: Прилепин о переговорах по Украине Захар Прилепин заявил, что между сторонами конфликта на Украине нет понимания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захар Прилепин

Между сторонами конфликта на Украине нет ни одной точки соприкосновения, в связи с этим возможность мирных переговоров ставится под сомнение, заявил писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин. По его словам, которые приводит пресс-служба «Мастерской новых медиа», он мечтает о завершении СВО, но быстро она не закончится.

Сейчас во всех мирных планах нет ни одного пункта, который хотя бы на 10% устраивал все стороны переговоров. Украина заявляет, что не признает Крым, а значит, и не собирается отдавать оставшиеся территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Она не намерена разоружаться, демилитаризоваться, денацифицироваться и даже риторически не готова отказаться от планов вступления в НАТО и ЕС, — указал писатель.

По его словам, при этом Европа требует ввода своего военного контингента, в том числе на АЭС, и других уступок, которые российская сторона уже десятки раз отвергала. В США заявили, что нуждаются лишь в редкоземельных металлах вопреки любому исходу переговоров.

Фактически нет ни одной точки соприкосновения, и я не понимаю, на какой основе вообще возможен мир, — отметил Прилепин.

Как указал писатель, перемирие снижает до какой-то степени интенсивность боевых действий, в частности, останавливается наступательная операция. Однако объявление о прекращении огня, когда на линии боевого соприкосновения стоят миллион солдат, ничего не означает, потому что у них есть определенные задачи, которые никто не снимает, объяснил Прилепин.

Быстро конфликт не закончится. Хотя втайне я мечтаю об этом, потому что устал хоронить своих товарищей, своих бойцов, — рассказал подполковник Росгвардии.

Ранее сообщалось, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий. В частности, РФ хочет приступить к переговорному процессу, который ликвидирует первопричины кризисной ситуации, сложившейся между Москвой и Киевом, заявили в Кремле.