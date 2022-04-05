«Нет другого выбора»: Зеленский о продолжении переговоров с Россией

Сейчас сложно проводить переговоры с Россией, но «другого выбора нет», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам. По его словам, необходимо найти возможности для того, чтобы встречаться, найти выход из сложившейся ситуации и при этом не утратить свою территорию.

Ранее Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией о гарантиях безопасности Украины. Её возглавит руководитель фракции в Верховной раде партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее президент Украины сообщил, что Киев не получил ни от одной страны в мире, включая США, гарантий безопасности, которых власти добиваются для урегулирования конфликта с Россией. Украинский лидер напомнил, что стране нужны юридические гарантии с описанием вооружений, человеческого фактора, санкционной политики, а также превентивного реагирования.

Ранее глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский заявил, что для вынесения на «встречу в верхах» договор между Россией и Украиной пока не готов. По его словам, украинские дипломатические и военные «эксперты» сильно отстают в подтверждении даже тех договорённостей, которые уже достигнуты на политическом уровне.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал существенным прогрессом подтверждение украинской делегацией необходимости обеспечения неядерного и внеблокового статуса страны, а также понимание вопросов статуса Крыма и Донбасса.