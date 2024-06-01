«Нет доказательств»: Боррель о возможных поставках оружия из Китая в Россию Боррель: у ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в Россию

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Жозеп Боррель

Европейский союз не располагает доказательствами поставок оружия из Китая в Россию, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Он напомнил, что Пекин обещал не делиться с Москвой вооружениями, передает ТАСС.

Китай обязался не поставлять оружие [России], и у нас нет доказательств того, что это происходит, — подчеркнул Боррель.

Вместе с этим Боррель заявил об отсутствии четкой границы между тем, что является оружием, поскольку некоторые вещи могут иметь двойное назначение. Глава европейской дипломатии отметил, что в российской военной технике используются детали, произведенные в западных странах, например, в США или Великобритании. Проблема не только в Китае, пояснил Боррель.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не должен поставлять вооружения России, так как это будет поддержкой «необоснованной агрессии». По его мнению, такой шаг КНР только затянет конфликт на Украине. При этом Столтенберг уточнил, что у Альянса нет информации, указывающей на передачу Китаем оружия для России.

Официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь заявил, что Пекин поддерживает мирное урегулирование и диалог по украинскому конфликту. По его словам, КНР также отвергает обвинения в поставке оружия какой-либо из сторон.