«Нет чёткой программы»: на Украине заявили о провале космических проектов

Украина потратила около $2 млрд на несколько космических программ и все их провалила. При этом космическое агентство страны не имеет чёткого представления, что делать дальше, заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Сергей Тарута, сообщает РИА Новости.

По проекту «Морской старт» Украина потратила 200 миллионов долларов. По проекту «Циклон-4» Украина потратила 672 миллиона долларов. По проекту «Лебедь» убытки составили 350 миллионов, в результате этот спутник находится в Красноярске, до сегодняшнего дня у космического агентства нет чёткой программы, что делать дальше, — подчеркнул депутат.

Он считает, что властям следовало сохранить и развивать огромный космический потенциал, доставшийся Украине от СССР. Теперь же надо найти виноватых в провалах и построить космодромы, что поможет превратить Украину в космическую державу. Сейчас ситуация в этой сфере тревожная, посетовал депутат.

Из 33 предприятий осталось только 6, да и те находятся в очень сложном положении — практически не выплачивается заработная плата и отсутствует чёткая государственная программа, что делать дальше, — отметил Тарута.

Ранее стало известно, что глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал подписанные президентом Владимиром Зеленским документы в Министерстве энергетики США. Он отметил, что подписанные соглашения только увеличивают зависимость Украины от Соединённых Штатов в таких отраслях, как космос и энергетика.