«Нет будущего»: Баку обвинил Ереван в деконструктивной политике

МИД Азербайджана обвинил Армению в продолжении деструктивной политики, которая «не имеет будущего», сообщается на сайте ведомства. Подобная реакция последовала после заявления армянской стороны в поддержку сепаратистского движения в Карабахе.

Агрессивный сепаратизм, который МИД Армении называет «возрождением», привёл к многолетней катастрофе в регионе. Эта ситуация на протяжении многих лет серьёзно мешала развитию региона в условиях мира и безопасности, — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что подобные действия свидетельствуют о «безответственном поведении» страны, а также об отсутствии извлечённых из последних событий уроков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства страны выразил надежду на подписание соглашения с Азербайджаном для начала строительства железной дороги Ерасх — Горадиз. По его словам, на сегодняшний день уже ведутся работы по подготовке строительства армянского участка и уточняются технические вопросы. Он отметил, что в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций проект уже расширен и теперь свяжет не только север и юг, но и запад и восток — Азербайджан, Армению, Нахичевань и Турцию.