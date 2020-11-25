Нет «большой сделке»: Байдену советуют дождаться смены власти в Кремле

Команде объявившего о победе на президентских выборах в США Джо Байдена рекомендуют сделать ставку на перемены в руководстве России. Соответствующие предложения содержатся в специальном докладе, авторами которого стали бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид и бывший американский посол в РФ, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. По их оценкам, Белому дому не стоит формировать внешнюю политику, исходя из «вечности» действующей российской власти.

В своём исследовании Фрид и Вершбоу дают ряд рекомендаций для Байдена и его новой команды. По их мнению, если украинцы и белорусы оказались «готовы рисковать своей жизнью во имя демократии и справедливости у себя дома», то кажется странным ожидать от россиян чего-то принципиально иного.

Новое руководство в Кремле, когда оно всё-таки придёт, будет стремиться продвигать свою собственную повестку дня, — говорится в докладе. — Однако новая власть, нацеленная на то, чтобы положить конец внутренней стагнации и внешней изоляции России, может оказаться более открытой для урегулирования наихудших нерешённых споров.

Авторы исследования признают, что основы внешней политики Кремля требуют прагматичного и гибкого подхода со стороны западных государств, однако, имея дело с нынешним российским истеблишментом, США должны в то же время прорабатывать и стратегию взаимодействия «с другой Россией, когда она в конечном итоге появится».

Недавние протесты в Хабаровске — лишь одно из напоминаний о том, что существуют россияне, которые жаждут большей свободы и права выбирать своих лидеров, — говорится в исследовании.

Вершбоу и Фрид советуют администрации американского президента поддерживать контакты с российским обществом. Обмены, поддержка свободных СМИ и коммуникация с широким кругом россиян, включая оппозицию, могут иметь сильный совокупный эффект, уверены бывшие дипломаты. В то же время они считают: Вашингтону следует поощрять кампанию «по опровержению кремлёвской дезинформации» и «по обеспечению более точного представления об обществе и политике США».

Россиянам, особенно беспокойному молодому поколению, необходимо услышать, что американцы по-прежнему надеются и заинтересованы в сильной, демократической России, которая снова хочет жить в мире со своими соседями и с Западом, — отмечают Фрид и Вершбоу.

В связи с этим Белому дому предлагают не искать возможности заключения какой-либо «большой сделки» с Кремлём. Вместо этого экс-дипломаты рекомендуют придерживаться политики ограниченного санкционного давления и искать те сферы, где сотрудничество между странами действительно реально.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование Фрида и Вершбоу появилось в тот момент, когда все обсуждения экспертов сосредоточены на объявленном Байденом составе его будущей администрации. Так, кандидатом на должность госсекретаря стал Энтони Блинкен, который был первым заместителем главы внешнеполитического ведомства США во времена администрации Барака Обамы. На тот момент Госдепартаментом руководил Джон Керри. Сам он сейчас согласился занять пост спецпредставителя по вопросам климата. Его бывший помощник по ситуации на африканском континенте Линда Томас-Гринфилд выдвинута на пост постпреда США при ООН.

В то же время помощником президента по национальной безопасности гарантированно станет Джейк Салливан, который исполнял аналогичные обязанности в аппарате сотрудников Байдена в эпоху его вице-президентства.

Аналитики полагают, что ожидать какого-либо намёка на нормализацию российско-американских отношений с такой командой в обозримой перспективе сложно: она, вероятно, будет следовать всем демократическим клише о России.