Несправедливо: Зеленский оценил отношение МВФ к Украине

https://static.news.ru/photo/ee7809ea-cd85-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) относится к его стране несправедливо, выдвигая Киеву те же требования, что и другим странам. Свою позицию он высказал в интервью иностранным информагентствам, выдержку из которого разместила пресс-служба офиса президента.

Зеленский считает , что отношение МВФ должно быть другим, поскольку работает с государством, которое «восьмой год находится в состоянии войны».

Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное, — подчеркнул Зеленский.

Он также назвал продолжение сотрудничества с МВФ важным для экономической стабильности и инвестиционного климата Украины, поскольку программа фонда привязана к другим программам финансовой поддержки.

Поэтому мы обязательно сделаем всё, что пообещали, — уточнил украинский лидер.

Ранее стало известно, что Украина даже не рассматривает сценарий, при котором страна не получит финансирование от МВФ, заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Он отметил, что сотрудничество с МВФ и международными партнёрами играет важную роль для финансирования бюджета и роста экономики Украины, а также для сохранения международных резервов на уровне $30 млрд.