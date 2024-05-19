Украину обвинили в разрушении НАТО The Guardian: НАТО с треском провалила битву за Украину

Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Faith Schaefer

НАТО с треском провалила крупнейшее после завершения холодной войны испытание, пишет The Guardian. Речь идет о битве за Украину. По словам автора статьи, президент России Владимир Путин «в ударе», тогда как целесообразность сохранения Североатлантического альянса оказалась под сомнением.

Представьте, как ко всему этому отнесутся будущие историки. Самый мощный военный альянс в мире не смог защитить соседнюю европейскую демократию и независимое суверенное государство. Нельзя полагаться на НАТО с его плохим руководством в предотвращении далеко идущей катастрофы на Украине. Таким образом, возникает вопрос: для чего существует НАТО? Задается вопросом не только Трамп. Если игру не изменят в кратчайшие сроки, лидерам Альянса следует отменить шампанское — и повесить головы от стыда, — пришли к выводу в издании.

Президент США Джо Байден в свою очередь говорит, что это глобальная борьба за свободу и демократию. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещает быть с Украиной «столько, сколько потребуется». Однако в реальности Украине приходится сражаться в одиночку.

Сунак, отмечают авторы публикации, не пугает Путина или председателя КНР Си Цзиньпина. Эксперты убеждены, что это происходит из-за неготовности западных партнеров вмешаться напрямую, чтобы помочь Украине. Тем самым иностранные «союзники» повышают вероятность поражения Киева.

Ранее Франция начала формировать и готовить разведчиков для отправки на Украину. Специалисты уже были задействованы в учениях НАТО и Эстонии.