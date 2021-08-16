Несостыковку обнаружили на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

Пользователи Сети обнаружили несоответствия на фото и видео с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

На видео, зафиксировавшем последние минуты жизни политика, видно, что на ногах градоначальника были надеты тапки. Мужчина ходит по коридору с оружием и телефоном в руках. Во второй части записи зафиксировано, как кошка, испугавшись громкого выстрела, убегает прочь.

Однако пользователи Сети обратили внимание, что на опубликованных фотографиях после смерти на ногах у него тёмные высокие носки.

В полиции подобную несостыковку объяснить не смогли.

Ранее стало известно о трёх версиях гибели Павлова. По словам главы департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко, это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. По его словам, необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить причину смерти, а также изучить оружие, найденное рядом с Павловым.