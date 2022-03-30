«Несколько вариантов»: в СРЗП оценили объявление Делягина в розыск

Если прокуратура иностранного государства возбуждает уголовное дело и принимает меры об аресте, то возможно несколько вариантов развития событий, заявил NEWS.ru экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России, однопартиец Михаила Делягина Олег Шеин. По его мнению, в случае с Михаилом Делягиным, против которого возбудили уголовное дело в Азербайджане, ему грозит запрет на въезд в страну.

Так оно, это дело, и будет, без конца, без края в рамках национального производства въезжать туда невозможно. Я уверен, что Азербайджан этого делать (просить выдать. — NEWS.ru) не будет, потому что Азербайджан получит отрицательный ответ, — сказал Шеин.

Комментируя процедуру снятия депутатской неприкосновенности с Делягина, Шеин высказал мнение, что в этом вопросе Михаилу Делягину ничто не угрожает.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении Делягина. Он также объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Делягин ранее призвал власти России «разбомбить всю нефтяную промышленность» Азербайджана на фоне нынешнего обострения ситуации в Карабахе. Кроме того, он публично призвал задуматься о том, будет ли допустимо «применение тактического ядерного оружия», после чего запустил соответствующий опрос в своём официальном Telegram-канале.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Делягину необходимо контролировать себя и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Баку. По его словам, сдержанность в эмоциях особенно важна в условиях активной посреднической роли Москвы в урегулировании ситуации в Карабахе. Солидарность с представителем Кремля выразила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала подобные заявления недопустимыми и безответственными. По её словам, такие высказывания не отражают официальную позицию России и её руководства по отношению к Баку.