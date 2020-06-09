Несколько тысяч россиян побывали за рубежом в апреле при закрытых границах

https://static.news.ru/photo/a9105198-aade-11ea-9805-fa163e074e61_660.jpg Сеул. Южная Корея Фото: XinHua/Global Look Press

Более двух тысяч россиян побывали за рубежом в апреле 2020 года, несмотря на закрытые границы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Больше всего россиян посетили Южную Корею, в апреле в республику въехали 1233 жителя России. Уточняется, что более тысячи из них — члены морских экипажей, сообщает РБК.

Турецкое Министерство культуры и туризма сообщило, что в стране за апрель побывали 922 жителя России. В Национальном статистическом институте Болгарии отметили, что в республику въехали 635 россиянина.

Затем по количеству туристов следует Сербия (страну посетили 190 граждан России), США (там побывали 136 россиян), Индонезия (129) и Финляндия (122).

Наименьшее количество жителей России посетили Гонконг, Тайвань и Сингапур. Не зарегистрировано ни одного россиянина при пересечении границ с Испанией, Шри-Ланкой и Кипром.

Как писал NEWS.ru ранее, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, смягчающее режим ограничений выезда из России и въезда в неё, введённый из-за коронавируса. Согласно документу, россияне смогут выехать к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, а также на лечение, работу или учёбу при предъявлении документов, подтверждающих цель поездки.