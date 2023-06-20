Несколько стран Европы «скинутся» на покупку ПЗРК Reuters: Франция, Бельгия, Кипр, Венгрия и Эстония договорились о закупке ПЗРК Mistral

Фото: Carsten Rehder / dpa / Global Look Press

Франция, Бельгия, Кипр, Венгрия и Эстония подписали соглашение, по которому планируется совместная покупка переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral, сообщает Reuters со ссылкой на источник. При этом сумма контракта и точное количество комплексов не указываются.

Франция, Бельгия, Кипр, Венгрия и Эстония подписали соглашение о планах по совместной закупке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral, — сообщает Reuters.

По словам собеседника агентства, сделке предшествовала встреча глав оборонных ведомств указанных стран в Париже.

Ранее стало известно, что в распоряжении бундесвера на сегодняшний день осталось порядка 20 тысяч снарядов калибра 155 мм. Власти Германии планируют нарастить производство снарядов. Для этого заключен контракт на €118 миллионов. Отмечается, что в результате производства боеприпасов в следующем году запасы страны увеличатся на 18 тысяч снарядов. Германия планирует нарастить количество снарядов до 230 тысяч к 2031 году.

Ранее сообщалось, что украинские танкисты — участники контрнаступления в районе Запорожья имитируют поломки своих машин, не желая участвовать в боях с российскими силами. Об этом журналистам немецкого издания Der Spiegel рассказали представители экипажа танка Leopard 2, расквартированного близ боевых действий.