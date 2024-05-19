Несколько десятков спасательных команд ищут вертолет Раиси Красный Полумесяц: вертолет Раиси ищут минимум 40 спасательных команд

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По меньшей мере 40 спасательных команд принимают участие в поисках вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, чьи слова приводит агентство Mehr. Он подчеркнул, что лично принимает участие в операции.

40 наших бригад ищут команду президента по всем маршрутам, а я сам выдвинулся на место, — заявил Коливанд.

О жесткой посадке вертолета президента Ирана ранее сообщил государственный телеканал IRIB. По его информации, вместе с Раиси на борту находился министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян. ЧП произошло возле города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Как уточнило агентство Tasnim, колонна Раиси состояла из трех вертолетов. Сообщалось, что после жесткой посадки сам иранский лидер выжил, никто не пострадал. Позднее сообщение о состоянии иранского лидера было удалено.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что посадка вертолета с Ибрахимом Раиси могла произойти из-за некачественного топлива. Он усомнился в том, что инцидент связан с ошибкой экипажа или атакой на воздушное судно.