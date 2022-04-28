Десятки районов Польши остались без газа из-за санкций против НОВАТЭКа

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Несколько десятков волостей Польши отключили от газового снабжения после введения санкций против фирм, связанных с Россией. Ограничения, в частности, наложили на дочернее предприятие российской газодобывающей фирмы НОВАТЭК Novatek Green Energy. Замминистра внутренних дел польской республики Павел Шефернакер отметил, что местные власти пытаются возобновить газоснабжение во всех районах страны, пишет ТАСС.

У нас в Польше 2,5 тысячи гмин (волостей. — NEWS.ru). В нескольких десятках есть проблемы. Мы делаем всё, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти районы, — заявил Шефернакер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил Еврокомиссию ввести пошлины на поставки российских энергоресурсов в размере 25–35%. В интервью немецкому таблоиду Bild он объяснил, что государствам, выступающим за отказ от российских энергоресурсов, придется платить за более дорогой сжиженный газ или нефть из других источников. Поэтому вполне справедливо, что импорт российских энергоносителей должен стать значительно дороже, указал политик.

«Газпром экспорт» накануне направил уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя они были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.