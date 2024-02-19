Десятки человек погибли в битвах племен в Папуа — Новой Гвинее ABC: 53 человека погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее

Фото: Xinhua/Global Lok Press

По меньшей мере 53 человека погибли в результате столкновений между племенами в провинции Энга в Папуа — Новой Гвинее, сообщает австралийская радиостанция ABC со ссылкой на местную полицию. Правоохранители заявили, что это самое массовое убийство в регионе.

Это, безусловно, самое массовое убийство, которое мы видели в регионе, а может и в стране. Сотрудники [полиции], прибывшие на место, опустошены и подавлены увиденным, — сказал исполняющий обязанности комиссара полиции Папуа — Новой Гвинеи Джордж Какас.

Он пояснил, что в числе погибших — представители племени, «собиравшегося напасть на другое вместе со своими союзниками и наемниками». Столкновения происходили на большой территории, полиция начала поиск тел. Какас предположил, что в результате число жертв достигнет 65 человек.

По информации правоохранителей, межплеменные столкновения в провинции Энге продолжаются несколько лет. В прошлом году вражда унесла жизни более 60 человек. По предварительным данным, в столкновениях участвовали представители 17 разных племен.

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