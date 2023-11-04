Несколько десятков человек погибли при землетрясении в Непале AFP: в Непале в результате землетрясения погибли по меньшей мере 37 человек

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По меньшей мере 37 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Непале, сообщает AFP. Также известно о десятках пострадавших.

Жертвами землетрясения в Непале стали 37 человек, — говорится в сообщении агентства.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии располагался в 36 километрах на юго-восток от непальского города Джумла, в котором проживают около девяти тысяч человек, и в 166 километрах на северо-восток от индийского города Бахрайч с населением 182 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

По данным агентства Reuters, в результате произошедшего различные травмы и повреждения получили несколько десятков человек. Также отмечается, что во время землетрясения в столице Индии, Нью-Дели, тряслись здания.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано у побережья Японии, неподалеку от города Гобо, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Сотрудники организации отметили, что очаг залегал на глубине 39 километров. В городе проживает примерно 27,1 тысячи человек. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.