Несколько десятков человек погибли при пожаре автобуса в Индии ANI: по меньшей мере 25 человек погибли при возгорании автобуса в Индии

Фото: Muzamil Mattoo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее 25 человек погибли в результате возгорания автобуса, которое произошло в субботу, 1 июля, в штате Махараштра в Индии. Об этом сообщает агентство ANI.

По имеющимся данным, трагический инцидент произошел около 02:00 1 июля (23:30 мск 30 июня). Известно, что автобус следовал из города Яватмал в Пуну.

В полиции уточнили, что в момент происшествия в автобусе находились 32 человека. Причина происшествия устанавливается.

Ранее в башкирском городе Салавате загорелся автобус, в котором находились 50 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь, в тушении были задействованы 20 человек и шесть единиц техники.

До этого в районе 46-го километра Калужского шоссе в Москве произошло столкновение грузовика с маршрутным автобусом. В результате аварии автобус загорелся. Двое граждан получили травмы. Врачи оказали помощь пострадавшим.