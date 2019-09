Как передаёт Life, место происшествия уже оцепили полицейские. Подробности произошедшего выясняются.

BREAKING UPDATE: police confirm 1 adult male dead, 5 other adults injured (at least 1 critical) following shooting in outside courtyard along 1300 block of Columbia Rd in NW DC. Possible drive by. 1 woman among the injured. @ABC7News pic.twitter.com/cI29P2SNfk