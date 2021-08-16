Желающие покинуть Кабул зацепились за шасси взлетающего самолёта и погибли

В Кабуле несколько человек зацепились за шасси самолёта и разбились при попытке улететь из Афганистана. Об этом сообщило агентство Asvaka.

По словам очевидцев, тела мужчин упали на жилые дома. По другой информации, людей просто скидывают из салона самолёта.

Ранее военные США открыли предупредительный огонь по местным жителям, которые в панике выбежали на взлётно-посадочную полосу в попытке поскорее покинуть пределы Афганистана. Как отмечается , паника началась на фоне интенсивности полётов вертолётов, на борту которых находятся представители дипмиссий. Дипломаты государства ранее заявили о решении покинуть пределы Кабула. Сделать это они могут через единственную воздушную гавань, находящуюся в афганской столице.

Известно, что боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта.