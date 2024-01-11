«Нереалистично»: украинский политолог оценил планы США в отношении России Политолог Бортник: Байден оказался в политической ловушке из-за России

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден попал в политическую ловушку из-за нереалистичности провозглашаемых целей Вашингтона в российско-украинском конфликте, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka. По его словам, сейчас все высказывания американского лидера на данную тему играют на руку его политическим противникам из Республиканской партии США.

Республиканцы загоняют Белый дом и Байдена в ловушку. Потому что те цели Белого дома в этой войне, которые реальны, они очень публично непривлекательны. <...> А те цели, которые провозглашаются, они нереалистичны, — сказал политолог.

Он пояснил, что публичная цель Белого дома состоит в том, чтобы «победить Россию военным путем». Политолог указал, что многие политики в США понимают невозможность такой победы над ядерной державой. Письменное провозглашение этой неприемлемой цели не только вызовет вопросы в конгрессе, но и превратится в формальное объявление войны РФ.

Бортник добавил, что цель Байдена ослабить Россию силами союзников также может быть раскритикована и в США, и в Европе. По его словам страны ЕС могут воспротивиться тем издержкам, которые готовит для них Белый дом.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон призвал администрацию Байдена сформулировать стратегию Вашингтона по Украине. Он подчеркнул, что Белый дом должен объяснить американцам начистоту, чего он добивается.