«Неравнозначные ситуации»: экономист о конфискации западных активов Россией Экономист Латкин: конфисковать западные активы трудно с юридической точки зрения

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Конфисковать западные активы, находящиеся на территории России, трудно с юридической точки зрения, заявил экономист Александр Латкин. Комментируя ситуацию «ФедералПресс», эксперт подчеркнул, что большинство коммерческих структур из недружественных стран давно распродали свои активы, поэтому сложилась «неравнозначная ситуация».

Речь идет о двух весьма разных объектах. Одно дело — замороженные активы в виде фонда национального благосостояния РФ. И у нас в России нет никаких других государственных активов. <...> Это заявление является популистским, рассчитанным на простое население, что вот они нас, а мы их. Но у нас совершенно неравнозначные ситуации, — пояснил экономист.

По словам Латкина, речь идет о коммерческих структурах, оставшихся в России. В такой ситуации реализовать арест активов достаточно сложно. В качестве примера он привел отель «Лотте» во Владивостоке. Эксперт пояснил, что не может представить, как можно наложить арест на здание. Он добавил, что на Западе тем временем есть российские государственные активы и недвижимость, которая принадлежит олигархам из РФ.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявил, что в России заморожено не меньше западных денег, чем отечественных активов на Западе и любые действия с ними за рубежом получат симметричный ответ. Он отметил, что другие страны мира уже сделали свои выводы из попыток ЕС конфисковать замороженные суверенные активы России на сумму около $300 млрд.