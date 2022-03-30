Непростая буква: Zнак спецоперации на Западе сочли токсичным для бизнеса

Буква Z, которую используют в качестве опознавательного знака вооруженные силы России в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, поставила в неудобное положение те компании по всему миру, которые используют эту букву в своих названиях и логотипах. Иногда такие названия имеют многовековую историю. Сейчас перед этими компаниями стоит нелегкая задача — избавиться от ассоциаций, которые последняя буква латинского алфавита стала вызывать у общественности во многих странах, в первую очередь на Западе.

Первой ласточкой нового тренда на отказ от буквы Z стало объявление страховой фирмы Zuriсh , которая в понедельник сообщила о том, что временно отказывается от своего логотипа, состоящего из одного этого символа — белой буквы на синем фоне.

В заявлении швейцарской компании говорится про обеспокоенность тем, что логотип, который она носит уже 150 лет, может быть истолкован как знак поддержки политики Кремля и тем нанести ущерб её бизнесу.

Мы временно убираем букву Z из наших аккаунтов в соцсетях, где её появление может быть неправильно истолковано. Мы внимательно следим за ситуацией и предпримем следующие шаги, когда это потребуется. Наш бренд пользуется доверием, и мы доказали нашу способность меняться и приспосабливаться к вызовам времени, — говорится в заявлении компании.

Zurich Insurance Group стала одной из первых глобальных компаний, которая открыто осудила действия Москвы. Одновременно компания объявила, что прекращает обслуживание клиентов в России. Так же поступила немецкая страховая компания Allianz , входящая, согласно рейтингу Совета финансовой стабильности (FSB) в список системно значимых для мировой экономики.

Военно-маркетинговая операция

В "пострадавших" компаниях уверены, что в ходе спецоперации на Украине произошло то, что в мире бизнеса называют identity theft (или identity hijacking) — присвоение логотипа или имиджа.

dan-news.info

Разлетающиеся по всему миру видео и фотографии российской техники со знаком Z на броне заставили мировую общественность забыть о том, что эта буква ничуть не лучше и не хуже остальных 25-ти, и что российские власти не имеют на её применение эксклюзивного права. Это право им по факту добровольно отдали сами же компании, бросившиеся снимать Z со своих вывесок.

Россия в глазах Запада по сути превратила букву Z в такой же узнаваемый символ, каким является, к примеру, символ серпа и молота для левых движений. Пожалуй, эта нерусская буква оказалась самым маркетингово успешным (хотя и явно непреднамеренным) достижением на мировой арене, наряду c матрешками, балалайками и улыбкой Юрия Гагарина, а также самой мощной победой в мировой информационной войне, какую не смогли одержать даже государственные СМИ.

Этот имиджевый успех оказался настолько неоспоримым, что не только отдельные частные фирмы, как уже упомянутая Zuriсh IG, но целые правительства пытаются предотвратить его распространение — подобно тому, как они недавно пытались предотвратить распространение коронавируса.

От Z подальше

Дальше всего на сегодняшний день пошли власти ФРГ, где по историческим причинам крайне остра аллергическая реакция на любой символизм, который напоминает немцам о позорных страницах их собственной истории и которые сами пережили денацификацию под контролем иностранных держав.

МВД Германии известило , что рассматривает поправку в уголовный кодекс страны, которая сделает публичную демонстрацию буквы Z таким же преступлением, каким в ФРГ является публичная демонстрация свастики и прочих нацистских символов.

«Как таковая, буква Z, конечно, под запрет не подпадает», — говорится в заявлении МВД ФРГ. Но «в частных случаях её использование может означать поддержку» российских действий на Украине, что «может стать объектом уголовного преследования».

Если такая поправка обретет силу закона, то решение Zurich IG убрать свой логотип может оказаться весьма дальновидным, поскольку иначе компании пришлось бы доказывать немецким органам по защите конституции, что Z в составе логотипа на дверях её офисов в ФРГ не означают одобрения политики Кремля и не являются теми самыми «частными случаями», о которых предупреждает министерство.

Желание объявить букву Z вне закона нашло поддержку и в Бундестаге, глава международного комитета которого Михаэль Рот заявил, что «любой немец, демонстрирующий букву Z, превращает себя в вассала режима Путина и должен нести за это наказание».

unsplash.com

Решение о запрете буквы Z еще не принято на федеральном уровне, однако такие запреты уже введены в землях Бавария и Нижняя Саксония. Федеральное правительство приветствовало эти инициативы. Изображение буквы Z, будь то онлайн или в реальной жизни, может привести к лишению свободы на срок до трех лет.

С инициативой наказывать за любовь к букве Z еще до такой же немецкой инициативы выступили члены литовского и эстонского парламентов. Они пошли еще дальше немецких коллег и предложили объявить вне закона также черно-оранжевую Георгиевскую ленту. Эти предложения с энтузиазмом восприняли в Киеве, где глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал правительства всех стран последовать такому же примеру.

Опасения Zurich Insurance Group разделяет и британская компания Ocado , занимающаяся технологиями поставок продуктов. Хотя в её названии не содержится «опасная» буква, фирма использует сервис быстрой доставки продуктов Zoom (не путать с одноименной программой для проведения дистанционных конференций). Ocado терпит маркетинговую катастрофу, потому что она запустила свой Zoom всего за неделю до входа танков с белыми Z на Украину, и теперь фирме придётся проводить ребрендинг «новорожденного» сервиса, чье лого представляет собой такой же белый Z в малиновом круге.

lidia Maria Veles/New.ru

Одновременно с объявлением об изменении дизайна Ocado известила о том, что жертвует 150 тысяч фунтов на гуманитарную помощь Украине — чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что онлайновый гастроном не поддерживает политику Москвы. Кстати, партнер Ocado по бизнесу, Marks & Spencer, продолжает вести бизнес в России, где у него работает 48 магазинов.

Когда Z не стоит свеч

Замена логотипа, особенно если он присутствует на рынке полтора столетия, как в случае с Zurich IG — операция чрезвычайно дорогостоящая и трудозатратная, и большой вопрос, всегда ли такая игра стоит свеч, сказал NEWS.ru эксперт в области брендинга и маркетинга из Санкт-Петербурга Александр Петренко, сам в прошлом работавший с Zurich Insurance Group.

Многие бренды, особенно «старые», стоят иногда больше, чем продукция, производимая под этим логотипом. Чтобы отказаться от лого, у компании должны быть веские причины. Главной такой причиной чаще всего являются опасения в потере лояльности клиентов. В случае с Zurich IG, там, вероятно, сочли, что их лого может диссонировать с антивоенными настроениями, которые сегодня охватили Европу и мир, и это может оттолкнуть клиентов как минимум на эмоциональном уровне. Александр Петренко гендиректор маркетинговой исследовательской компании «Грифон-Эксперт» гендиректор маркетинговой исследовательской компании «Грифон-Эксперт»

По мнению Петренко, Zurich IG вряд ли откажется от своего полуторавекового логотипа насовсем и вернет его на свое заслуженное место как только антироссийские настроения в мире пойдут на спад.

Швейцарская страховая компания Zurich Jan Huebner/Blatterspiel/Global Look Press

Зато неожиданную поддержку сторонники буквы Z нашли в лагере американских ультра-правых, которые объявили её запрет «очередным проявлением cancel culture» («культуры отмены») и проявлением оголтелой русофобии.

Один из лидеров движения белых расистов и антисемитов, автор сотен статей в неонацистской газетке Daily Stormer, 30-летний Джозеф Джордан, осудил «дискриминацию» этой буквы и заступился за тех, кто таким образом выражает поддержку российской спецоперации в третьих странах.

Почему одна буква вызвала такую панику среди либералов, что они начали охоту на ведьм? Потому что это они представляют для стабильности Запада большую угрозу, чем Владимир Путин. Как совместить их заявления о свободе слова с желанием объявить букву Z вне закона? —вопрошает он.

Критики запрета буквы Z также иронизируют, что тогда и президент Украины Владимир Зеленский должен сменить фамилию, поскольку в латинском написании она начинается с «неприличной» буквы.