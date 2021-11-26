Южная Корея может обязать непривитых платить за лечение от коронавируса

В Южной Корее непривившихся граждан могут обязать частично оплачивать своё лечение в случае заражения коронавирусом. Соответствующую инициативу обсуждают власти страны. В качестве законопроекта она может быть внесена в парламент в декабре, сообщает агентство Newsis.

Нововведение призвано повысить уровень вакцинации корейцев. В настоящее время он составляет почти 80%, но власти считают это недостаточным. В правительстве изучают законодательный аспект инициативы, а также собираются вынести её на общественное обсуждение.

Когда соберём мнения, в декабре можно будет на очередной сессии парламента отредактировать содержание законопроекта о том, что правительство оплачивает лечение, — рассказал агентству источник в кабмине.

Пока в соответствии с законодательством о предотвращении инфекционных заболеваний государство полностью оплачивает лечение корейцев, заразившихся коронавирусом. В среднем затраты составляют около 10 млн вон ($8,3 тысячи) на одного человека. В последнее время в Южной Корее ежедневный прирос заболеваемости составляет от трёх до четырёх тысяч новых случаев.

Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов заявил, что россиян следует не принуждать прививаться от коронавируса, а стимулировать к этому. Он предложил в качестве поощрения предоставлять дополнительные выходные всем привившимся, а также прошедшим процедуру ревакцинации.