Не привитых от COVID граждан ОАЭ перестанут выпускать за границу

Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) ввели запрет на выезд за рубеж для не привитых от коронавируса граждан. Он вступит в силу с 10 января. Об этом сообщает национальное информационное агентство WAM со ссылкой на МИД страны.

В координации с Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям для всех граждан ОАЭ, не привитых по состоянию на 10 января вакцинами от COVID-19, вводится запрет на поездки, — говорится в сообщении.

Своё решение власти Эмиратов объяснили высоким уровнем распространения коронавируса в мире. В качестве исключения запрет на выезд за границу не будет действовать в отношении тех граждан, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям, а также тех, кто едет в другую страну на лечение.

Власти ОАЭ уточнили, что запрет на выезд будет распространяться на граждан, привившихся от коронавируса, но не сделавших в положенные сроки ревакцинацию. После повторного прохождения процедуры они вновь смогут выезжать за рубеж.

С начала пандемии в ОАЭ заразились COVID-19 порядка 762 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 2164 жителя страны.

Ранее сообщалось, что главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов посоветовал соотечественникам воздержаться от поездок за границу во время новогодних праздников из-за распространения в мире нового штамма коронавируса «омикрон». По его словам, если же путешествие запланировано и его нельзя отменить, то перед выездом следует вакцинироваться и соблюдать санитарные меры.