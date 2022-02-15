«Непонятливый какой-то»: Лавров высмеял польского журналиста

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил над непонятливостью польского журналиста, который спросил о «российском вторжении» на Украину. Он ответил, что сообщения СМИ и политиков на эту тему — это спекуляции и «информационный терроризм». Однако польский журналист не унимался и решил ещё раз спросить, будет ли «вторжение» России на Украину, сообщает РИА Новости.

Непонятливый, в общем, у вас журналист какой-то, — сказал Лавров, обращаясь к главе МИД Польши Збигневу Рау, и рассмеялся.

На переговорах с Рау, который также является председателем ОБСЕ, Лавров обсудил конфликт на востоке Украины и деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, задача которой заключается в непредвзятом слежении за ситуацией в Донбассе.

На минувшей неделе западные официальные лица и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В свою очередь президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Он уточнил, что по данным Белого дома, российскому наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 15 февраля 2022 года днём провала западной пропаганды войны. В своём Telegram-канале дипломат подчеркнула, что «победа» была бескровной.