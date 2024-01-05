Непал перестал давать своим гражданам разрешения на работу в России

Фото: Subash Shrestha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Непала прекратили выдачу своим гражданам разрешений на работу в России и на Украине, сообщает Reuters. Решение принято из-за гибели непальцев в зоне СВО. Отмечается, что по меньшей мере 10 непальских солдат погибли в рядах российской армии, еще около 100 числятся пропавшими без вести.

Решение о временном прекращении выдачи разрешений на работу для России и Украины было направлено на минимизацию человеческих жертв и будет действовать до дальнейших распоряжений, — сообщил директор департамента иностранной занятости Кабирадж Упрети.

Как пишет агентство, Непал попросил Россию «не вербовать своих граждан» в российскую армию и немедленно отправить всех непальских солдат обратно в гималайскую страну. Кроме того, там призвали выплатить компенсацию семьям погибших военных.

4 января стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ. Также российский паспорт смогут получить члены семей таких военнослужащих.

Как объяснил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, этот закон решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции. По его словам, на родине их может ждать наказание за наемничество.