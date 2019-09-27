https://static.news.ru/photo/c1b6f964-e210-11e9-8e3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Больше 20 дорожных аварий произошло в канадском городе Калгари после снегопада, который начался неожиданно рано для этого региона.

В результате ДТП пострадали два человека, передаёт CTV .

Власти порекомендовали водителям отказаться от использования машин без необходимости. Снегоуборочная техника уже чистит городские дороги от выпавшего снега.

Как ранее писал News.ru, российские инженеры разработали необычный способ борьбы со снегом на дорогах. Для того чтобы избавиться от сугробов, предложено использовать электропроводящий бетон.