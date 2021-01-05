Неожиданное лекарство спасло британку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a2dc4a78-4f5e-11eb-94af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заражённая коронавирусом женщина из английского города Шеффилд после нескольких недель комы резко пошла на поправку. Врач выписал ей лекарство для лечения ревматоидного артрита.

45-летняя Клэр Хейторн заболела COVID-19 в начале ноября и пролежала несколько недель в коме. Когда врачи решили, что её уже не спасти, было применено крайнее средство — таблетки «Анакинра», которые применяются для лечения ревматоидного артрита, сообщае т Yorkshire Live.

Эффект от приёма лекарства был неожиданным. Женщина начала стремительно выздоравливать и вышла из комы. Врачи стали постепенно уменьшать дозу лекарства.

При этом сами британские эскулапы не знают, почему оно сработало. Её исцеление названо «маленьким рождественским чудом».

Ранее NEWS.ru писал, что лондонские больницы столкнулись с дефицитом коек в реанимационных отделениях из-за наплыва пациентов с коронавирусом. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время количество заразившихся будет только увеличиваться.

Власти заявляют, что в случае необходимости для их размещения будут задействованы полевые госпитали, которые были развёрнуты в стране ещё весной прошлого года.