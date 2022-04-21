Недоосаждённая крепость: как блокада РФ странами Запада оказалась дырявой

Международная изоляция России, которую мировое сообщество осуществляет, чтобы наказать Москву и поддерживающие ее силы в связи со спецоперацией на Украине, оказалась довольно дырявой. Голосования в ООН по осуждающим РФ резолюциям демонстрируют, что разные страны бесконечно далеки от единства. Кто-то поддерживает РФ по собственным соображениям — например, Иран, страны ОДКБ и разного рода сателлиты Москвы вроде Абхазии и Сирии. Другие, как Китай, занимают позицию «враг моего врага». Но загерметизировать Россию полностью вряд ли удастся, и это начинают понимать даже самые убежденные русофобы.

На отсутствие в мире единой позиции в отношении политики Кремля указывает, в частности, профессор Колумбийского университета (США) Ховард Френч , известный американский политолог и автор ряда книг по международной политике.

Он констатирует, что если в первые дни после того, как РФ начала вооруженную спецоперацию против Украины, казалось, что весь мир дружно вздрогнул, то когда эмоциональный дым рассеялся, оказалось, что якобы единый антироссийский фронт имеет огромные «дыры» и страны Запада не обладают рычагами влияния, достаточными для того, чтобы эти «дыры» залатать.

По мнению Френча, слишком много стран голосуют в ООН и на других международных площадках несинхронно или вопреки позиции западного клуба.

Большей части мира вообще безразлично, что происходит в городах какой-то там Украины, и эти страны не имеют никакого интереса таскать каштаны из огня ради интересов Европы и США, — считает политолог.

Причем это не обязательно богом забытые страны третьего мира, но и региональные сверхдержавы наподобие Индии, Бразилии и Нигерии. В совокупности население стран, правительства которых как минимум не осуждают действия правительства РФ, превышает население стран, которые активно поддерживают антироссийские санкции.

И дело здесь не в какой-то особой любви этих стран ко всему русскому, а в том, что спецоперация между РФ и Украиной видится оттуда как продолжение цивилизационного противостояния между Западом и Востоком или как продолжение холодной войны.

Военнослужащий ВС РФ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По мнению Френча, именно несправедливая структура международных отношений, построенная на «атлантоцентризме», не позволяет Западу привлечь на свою сторону большинство «небелых» стран даже в таких однозначных, как он указывает, ситуациях, как конфликт РФ и Украины.

Таким же неприятным открытием для стран «Атлантического клуба» стала позиция арабских стран , которые служат для США и Европы главной «бензоколонкой» и в этом качестве могут себе позволить иметь мнение, отличное от того, которое господствует в Брюсселе или Вашингтоне. Чем настойчивее там призывают порвать все контакты с «немытой Россией», тем прохладнее смотрят в их сторону в Эр-Рияде или Дубае.

Текущий момент стал катализатором в отношениях США и стран Персидского залива. Там ощущают, что баланс сил изменился и надо готовиться к новой роли стран Ближнего Востока в мировых делах, — считает политолог-арабист из французского института Montaigne Анна Гадель.

Так, в конце февраля делегация ОАЭ, которая в первой половине 2022 года по ротации председательствует в Совете Безопасности ООН, воздержалась при голосовании по внесенной США и Албанией резолюции, осуждающей РФ за её действия на Украине.

ОАЭ выступают за деэскалацию конфликта, дипломатию и диалог, в то время как принятие одной из сторон приведет только к наращиванию насилия, — объяснила мотивы воздержания своей страны посол ОАЭ при ООН Лана Нуссейбех.

Тем самым она предвосхитила заявление чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН, сделанное 1 марта, в котором содержится призыв ко всем странам определиться в своей позиции за или против политики РФ.

ОАЭ, как и Саудовская Аравия, являются членами организации OPEC+, куда в качестве этого самого плюса входит в том числе и Россия с ее 14% мировой нефтедобычи. И обрушивать цены на нефть только для того, чтобы доставить удовольствие западным странам, арабские принцы и шейхи не видят смысла. Более того, они отказываются даже разговаривать с президентом США Джо Байденом на эти темы.

Тот факт, что у нас прекрасные отношения с Соединенными Штатами, никак не означает, что мы их марионетки и послушно выполняем все их приказания. Это время прошло. У нас есть собственные стратегии и приоритеты, — указывает эмиратский политолог Абдуллхалех Абдулла.

Другие арабские страны, включая региональную «сверхдержаву» Саудовскую Аравию, также воздержались при голосовании по антироссийским резолюциям.

Голосование Генеральной Ассамблеи в штаб-квартире ООН. Нью-Йорк, Соединённые Штаты Lev Radin/Keystone Press Agency

Ожидаемо активнее всего сохраняет нейтралитет Китай, который с мастерством циркового канатоходца пытается подтверждать свою функцию надежного тыла для России, не очень разочаровывать украинцев, «делать козу» американцам , блюсти собственные экономические интересы, без лишнего шума исполняя их санкции, — и всё это одновременно.

В Китае рассматривают этот конфликт не столько как выяснение отношений между Москвой и Киевом, а скорее как частный случай глобального противостояния между Востоком и Западом. От того, кто окажется победителем в данном конфликте, будет зависеть конструкция мирового порядка на десятилетия вперёд, — сказал ранее NEWS.ru по этому поводу доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

В Пекине, например, отказываются называть российскую спецоперацию на Украине словом «война», критикуют введённые Западом санкции, хотя китайские банки и негосударственные компании по факту их соблюдают.

Но самую большую «прореху» в стене, которой Запад пытается обнести Россию, проделали, как ни парадоксально, сами же Соединенные Штаты, когда поругались из-за Украины с верным союзником по НАТО — Польшей.

Администрация Джо Байдена отнеслась откровенно негативно к предложению Варшавы передать Украине истребители МиГ-29 через посредничество США. Поляки предложили перебазировать эти устаревшие самолеты на авиабазу в Германии, откуда уже американцы перегнали бы их на Украину.

Польша не согласовывала своё предложение с США. Мы же не считаем польские предложения осуществимыми, так как они представляют сложности с точки зрения логистики, — осадили в Пентагоне не в меру ретивого союзника.

То, как администрация США отказалась помочь в самый тяжелый для Украины момент, вызвало отторжение даже в Киеве, где резко охладели к идее не только вступать в НАТО, а даже просить Альянс о военной помощи.